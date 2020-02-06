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Korona virüsü vakası İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldi

Korona virüs vakasının İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldiği belirtildi.

06.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:08Korona virüsü vakası İngiltere'de 3'e, Vietnam'da 12'ye yükseldi
Korona virüs vakasının 'de 3'e, 'da 12'ye yükseldiği belirtildi.

Dünya genelinde 565 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsü dünyada yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede görülen vaka sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi. Korona virüsü görülen hastaların tedavi gördüğü ve virüsün yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Vinh Phuc eyaletinde 2 kişide daha korona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, korona virüsü tespit edilenlerin Vietnamlı olduğu ve karantinaya alındığı ifade edildi.

Çin'de 28 bin 352, 'da 16, Tayvan'da 15, Malezya'da 16, Hong Kong'da 23, Avustralya'da 16 korona virüsü vakası kaydedildi. - HANOİ

Avustralya, İngiltere, Vietnam, Güncel

Kaynak: İHA

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