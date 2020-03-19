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Korona virüsü Van kedisi ziyaretlerini durdurdu

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin uğradığı Van Kedi Villası'na ziyaretler, korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici süreyle durduruldu.

19.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:35
Korona virüsü Van kedisi ziyaretlerini durdurdu
Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin uğradığı Van Kedi Villası'na ziyaretler, korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici süreyle durduruldu.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisi, korona virüsüne karşı koruma altına alındı. Son günlerde korona virüsüne rağmen ziyaretlerin artmasıyla endişelenen Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretleri durdurma kararı aldı.

İHA muhabirine konuşan Van Kedi Villasında görevli olan Mehmet Atabayır, yaşanan korona virüsü salgınından dolayı kedi villasını tedbir amacıyla geçici bir süreliğine ziyarete kapattıklarını belirtti. Kedi villasının hafta sonu ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden görevli Atabayır, "Virüs belasından kurtulana kadar geçici bir süreliğine ziyaretler durduruldu. Bu süre içinde 'ziyarete açık mısınız' şeklinde telefonlar geliyor. Bizlerde ziyarete kapalı olduğumuzu bildiriyoruz. Merkez müdürümüzün aldığı karar sonucu kapatıldı. Zaten ülkemizin birçok yerinde 'evde kal' sloganları yayılıyor. Bizler de herkesin evde kalması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Van, Güncel

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