Menü
Haberler››3. Sayfa››Korona virüsü yalanına gözaltı - Haberler

Korona virüsü yalanına gözaltı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Sağlık Bakanlığının özel donanımlı ambulansının obez bir hastayı almak için gelmesini videoya çeken şahıs, ambulansın korona virüslü bir hastayı aldığını iddia ederek bunu sosyal medyada paylaştı.

18.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:37
Korona virüsü yalanına gözaltı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Sağlık Bakanlığının özel donanımlı ambulansının obez bir hastayı almak için gelmesini videoya çeken şahıs, ambulansın korona virüslü bir hastayı aldığını iddia ederek bunu sosyal medyada paylaştı. Dünden bu yana halkı paniğe sevk eden görüntüleri yayınlayan şahıs gözaltına alındı.

Orhangazi'de Watsapp gruplarında dolaşıma sokulan bir video kısa sürede yayıldı. Şehir genelinde paniğe sebep olan video çok sayıda vatandaşa ulaşırken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde obez hastaların sevki için kullanılan özel donanımlı ambulansın bir obez hastanın sevki için Orhangazi'ye çağrıldığı belirlendi. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı, obez bir hastayı almak için ilçeye gelen özel donanımlı ambulansın korona virüslü bir hastayı almaya geldiğini ileri sürerek dünden beri bunu sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan H.Ş.'nin (29) polise verdiği ifadede, videoyu şaka olsun diye çekip kendi arkadaş grubu arasında paylaştığını ve videonun bu şekilde yayıldığını ifade ettiği öğrenildi.

Yetkililer ise, böyle zamanlarda devletin ve devlet yetkililerin yapacağı açıklamaların vatandaşlar tarafından dikkate alınmasını isteyerek, "Bu tür dezenformasyon olaylarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Resmi açıklamalar haricindeki hiçbir açıklamaya itibar edilmesin" diye ikazda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Haberler
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Haberler
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Haberler
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading