Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi Durumu ağır seyreden hasta Korona virüsü atlattı Çankırı'dan 14 gün sonra mutlu haber geldi, Korona virüsü yendi Çankırı'da özel bir hastanede Korona virüs tedavisi gören bir kişi hastane çalışanları tarafından alkışlar içerisinde taburcu edildi.

11.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:21
Korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
Durumu ağır seyreden hasta Korona virüsü atlattı
Çankırı 'dan 14 gün sonra mutlu haber geldi, Korona virüsü yendi
ÇANKIRI - Çankırı'da özel bir hastanede Korona virüs tedavisi gören bir kişi hastane çalışanları tarafından alkışlar içerisinde taburcu edildi.
Çankırı'da 14 gün önce Korona virüs şüphesiyle Özel Karatekin Hastanesinde tedavi altına alınan 31 yaşındaki H.A., hastalığı yapılan tedaviler sonrasında yenmeyi başardı. Hastanedeki tetkikleri tamamlanan ve ağır geçen süreç sonrasında testleri negatif çıkan H.A., taburcu edildikten sonra çalışanlar tarafından alkışlar içerisinde uğurlandı.
"Klinik bulgular ağırdı fakat iyileşti"
Durumla ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Op. Dr. Cem Dilmen, "Hastamızın tedavisi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedavi ve takip protokolü çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hastanede bulunduğu süre içerisinde klinik bulgularının ağır seyrediyor olmasına rağmen 14 gün sonrasında iyileşmesi ile hastamızı evine uğurlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizi sunar, izolasyon kurallarına dikkat edilmesini ve yetkililerin açıklamalarına kulak verilmesini önemle rica ederiz. Bu konuda büyük özveri ile çalışan tüm sağlık camiasına alkışlarla taburcu ettiğimiz hastamız ile ilgilenen başta Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Özkurt, servis ve yoğun bakım personellerimize özellikle teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve dünyada yaşanan bu sürecin bir an önce bitmesi temennisi ile herkese sağlık diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Haberler ›› Sağlık ››Korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

21:35: Belçika'da polisin çarptığı kişi öldü, yakınları polise saldırdı - Haberler 21:35: Koronavirüs günlerinin popüler filmi 'The Platform' yönetmeni BBC'ye konuştu: 'Bu toplumsal bir öz... - Haberler 21:26: Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. - Haberler 21:20: Okey keyfi pahalıya patladı - Haberler 21:19: İzmir'de polis, küçük çocuğa doğum günü sürprizi yaptı - Haberler 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı 18:23: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler