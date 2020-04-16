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Korona virüsü yendi, dans ederek taburcu oldu

Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ankara'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrasında taburcu edilirken dans etti.

16.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:33
Korona virüsü yendi, dans ederek taburcu oldu
Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ankara 'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrasında taburcu edilirken dans etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele dünya genelinde sürüyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, son korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Sağlık çalışanları taburcu olan hastayı alkışlarla uğurlarken yaşlı kadının, "Korona virüsü yendim de geldim" ifadelerini kullanması ve alkışlar eşliğinde dans etmesi yüzleri gülümsetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Ankara, Güncel
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