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- Korona virüsü yendi, dans ederek taburcu oldu

- Korona virüsü yendi, dans ederek taburcu oldu Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ankara'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrasında taburcu edilirken dans etti.

16.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:05
- Korona virüsü yendi, dans ederek taburcu oldu
ANKARA - Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ankara 'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrasında taburcu edilirken dans etti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele dünya genelinde sürüyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, son korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Sağlık çalışanları taburcu olan hastayı hastaneden alkışlarla uğurlarken yaşlı kadının, "Korona virüsü yendim de geldim" ifadelerini kullanması ve alkışlar eşliğinde dans etmesi yüzleri gülümsetti. - Korona virüsü yendi, dans ederek taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Genel
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