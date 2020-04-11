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Korona virüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu

Korona virüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu Kırklareli'nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu.

11.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:37
Korona virüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu
KIRKLARELİ - Kırklareli 'nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu.
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde daha önce hastaneye başvuran M.Y. isimli şahsın korona virüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Lüleburgaz'da özel bir hastanede 5 gün boyunca tedavi gören M.Y.'nin test sonuçları negatife dönüştü. Bunun üzerine M.Y. sağlık ekipleriyle penguen dansı yaparak hastaneden taburcu oldu. M.Y.'nin sağlık ekipleriyle yaptığı penguen dansı renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, Genel
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