Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular

Korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

10.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:24
Korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular
DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehdidi sürerken güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs testi pozitif çıkan 40 hasta korona virüsü yenmeyi başardı. Hastalar kendilerini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu olarak evlerine gönderildi.
Taburcu edilen hastaların 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi. Korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Dicle, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› genel ››Korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:16: TBMM Genel Kurulu, hafta sonu ve pazartesi de çalışacak - Haberler 18:16: BAĞCILAR'DA BAZI MEYDANLAR, CADDELER VE SOKAKLAR YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI - Haberler 18:13: Koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü - Haberler 18:08: Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler 18:00: Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir