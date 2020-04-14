Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan 10 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

14.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:01
Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan 10 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehdidi sürerken Diyarbakır'dan güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak çalışmalarını sürdüren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs testi pozitif çıkan 10 hasta hastalığı yenmeyi başardı. Hastalar kendilerini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu olarak evlerine gönderildi.
"SÜREÇ BAŞLADIĞINDAN BERİ 130 TABURCUYA ULAŞTIK"
Taburcu edilen hastaların 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağı öğrenilirken, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, hastanelerinin sürecin başından beri ana pandemi hastanesi olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Dr. Karakoç, "Süreç başladığında beri 130 taburcuya ulaştık. Hastane olarak bugün 10 hastamızın daha taburcu etmeyi planlıyoruz. Şuan bunlardan ikisini taburcu ettik. Bu iki hastamızdan biri 36 yaşındaydı 6 gündür tedavi ediliyordu. Tedavi sürecini tamamladık, 14 günlük izolasyona yolladık. Diğer hastamız ise 87 yaşında Alzheimer hastası görme ve duyma engelli bir hastamızdı. Bu hastamızı da 13 günlük tedavisini tamamlayıp evine yolculadık. Büyük bir mutluluk duyuyoruz tabi hastalarımızı her yaş gurubundan takip ediyoruz ve süreçlerini tamamlayıp gönderiyoruz. Ama gönderdiğimiz her hastamıza da şu çağrımızı yineliyoruz. 14 gün boyunca evde kalıp izolasyona devam etmelerini öneriyoruz" dedi.
"LÜTFEN EVDE KALIN SOSYAL İZOLASYONUNUZU KORUYUN TEMASINIZI KESİN"
Diyarbakır halkına çağrıda da bulunan Dr. Karakoç, "Tedavi edilen hastalar hastane kapasitesini asmış durumda değildir. Diyarbakır olarak ve ana pandemi hastanesi olarak da hala bir sıkıntıya düşmedik. Hasta takiplerinde kapasitemizi asmadık dualarımızda bu kapasiteyi aşmama yönündedir. Tüm halkımıza çağrımız, lütfen evde kalın sosyal izolasyonunuzu koruyun temasınızı kesin. Bu süreç birlikte başaracağımız ve birlikte mücadele edeceğimiz bir dönemdir. Bu süreci hep beraber atlatacağız inşallah" diye konuştu.
(Sedat Irmak/İHA) Korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› Güncel ››Korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu - Haber 14:10: Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 14:09: Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş - Haber 14:09: Başkan Yüksel Ergene'de kapı kapı geziyor - Haber 14:09: Kuyucak'ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken kurulacak - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler