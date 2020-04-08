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Korona virüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu

Korona virüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Başhekimi Doktor Gürcan Güven, 13 gün önce korona virüse yakalandı.

08.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:15
Korona virüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu
DENİZLİ - Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Başhekimi Doktor Gürcan Güven, 13 gün önce korona virüse yakalandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Güven, virüsü yenerek taburcu oldu.
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Başhekimi Doktor Gürcan Güven 27 Mart 2020 günü korona virüs belirtileri ile evde kendini izole altına aldı. Güven daha sonra hastaneye başvurarak test yaptırdı. Korona virüs testi pozitif çıkan Güven Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde karantinaya alındı. Yaklaşık 13 gündür tedavi gören Güven bugün hastaneden kendisi taburcu edildi. T
aburcu olan Güven, evde kalarak kendisini izole edeceğini ifade ederek vatandaşların kurallara uymasını istedi. Korona virüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Servis, Denizli, Genel
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