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Korona virüsü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift taburcu edildi

Bolu'da korona virüs testleri pozitif çıkan 80 ve 81 yaşlarındaki Sare ve Osman Ulus çifti, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildiler.

16.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:55
Korona virüsü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift taburcu edildi
Bolu 'da korona virüs testleri pozitif çıkan 80 ve 81 yaşlarındaki Sare ve Osman Ulus çifti, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildiler.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus (81) ve Sare Ulus (80) çifti, İstanbul 'da yaptıkları ziyaretin ardından yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Ulus çiftinin yapılan muayenelerinde korona virüs şüphesi gören sağlık ekipleri test yaptı. Yaşlı çiftin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Osman ve Sare Ulus tedavi altına alındı.
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün boyunca tedavi gören Ulus çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen korona virüsü yendi. Yapılan son testleri negatif çıkan yaşlı çift tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
(Faruk Çidem/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Dörtdivan, İstanbul, Bolu, Ulus, Güncel
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