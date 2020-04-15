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Korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi Uşak'ta korona virüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

15.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:47
Korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi
UŞAK - Uşak 'ta korona virüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Uşak'ta bir özel hastanede korona virüs tedavisi gören 5 kişi tedavilerinin ardından yapılan testle sonuçların negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Aralarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uçar'ın da bulunduğu 5 kişi doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.
Doktorlar, tedavileri yaklaşık 2 haftalık süre sonunda biten hastalara 2 hafta boyunca evden çıkmamaları gerektiğini, evde maske kullanılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini hatırlatarak herhangi bir rahatsızlık olduğunda ise mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini bildirdi. Korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Uşak, Genel
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