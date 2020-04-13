Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsü yenen dede ve torunu alkışlarla taburcu edildi

Korona virüsü yenen dede ve torunu alkışlarla taburcu edildi -"Evinizde kalın" mesajı Tunceli'de yakalandıkları Korona virüsü 10 günlük tedavi sonrası yenen dede ile torun, sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesi karantina kurallarını ciddiye almasını ve evde kalmasını istedi...

13.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:02
Korona virüsü yenen dede ve torunu alkışlarla taburcu edildi
-"Evinizde kalın" mesajı
Tunceli 'de yakalandıkları Korona virüsü 10 günlük tedavi sonrası yenen dede ile torun, sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesi karantina kurallarını ciddiye almasını ve evde kalmasını istedi
TUNCELİ - Tunceli'de yakalandıkları Korona virüsü 10 günlük tedavi sonrası yenen dede ile torun, sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesin karantina kurallarını ciddiye almasını ve evde kalmasını istedi.
Mazgirt ilçesinin Geçitveren Köyü'nde ikamet eden Hüseyin Demirci'nin Korona virüs testi pozitif çıkmasıyla aile üyelerinin tamamı hastaneye alındı. Yapılan testlerde 58 yaşındaki Metin Demirci ile torunu 9 yaşındaki Atakan'ında bulunduğu aynı aileden 6 kişide korona virüs tespit edildi. Bu sırada Valilik tarafından köyün tedbir amaçlı karantinaya alınmasıyla birlikte salgının yayılması önlendi. Aile bireylerinden dede Metin ile torunu Atakan Demirci, yakalandığı Korona virüsünü 10 günlük tedavi sonrası yenerek geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Hastalığı yenen dede ve torun evlerine gittikten sonra vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. Öte yandan aile bireylerinden 2'sinin hastane gözetim altında tutulduğu, tedavilerini devam ettiği aktarıldı.
Yaşadıkları sürece ilişkin bilgi veren dede Metin Demirci, hastalıklarını normal grip zannettiklerini belirterek, "Gribi daha yoğun yaşayan ağabeyim için Tunceli Devlet Hastanesi'nden yardım istedik, durumu ilettik. Sağolsun hastane bize ambulans gönderip ağabeyimi aldılar. Aradığımızda ağabeyimin Covid -19 testinin pozitif çıktığını söylediler. İki saat sonra bizi de adreslerimizden aldılar. Orada ilk müdahaleyi yaptılar. Yatışımızı yaptılar. Bütün vakaları hastaneye yatırdılar. Ben ve torunum on gün yattık ve hastane çalışanlarının tarafından alkışlanarak ambulansla tekrar adresimize bırakıldık" dedi.
Tedavi süreçleriyle ilgilenen başta Tunceli Valisi Tuncay Sonel olmak üzere tüm sağlık çalışanları ile kendilerine destek olan herkese teşekkür eden dede Demirci, "Sağlıklı kalmak istiyorsan evde kal Türkiyem" diyerek evde kalınması mesajı verdi.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden 9 yaşındaki Atakan ise, herkesin durumu ciddiye almasını ve evde kalmaları gerektiğini söyledi. Korona virüsü yenen dede ve torunu alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Demirci, Tunceli, Torun, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Sağlık ››Korona virüsü yenen dede ve torunu alkışlarla taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

13:30: Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu - Haberler 13:28: Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti - Haberler 13:28: Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında - Haberler 13:23: Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Haberler 13:21: Tosya'da kumar baskını, 8 gözaltı - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi