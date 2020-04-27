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Korona virüsü yenen vali, video ile süreci anlattı

Yakalandığı korona virüs hastalığını yenen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamından video çekerek hastalık sürecini anlatıp bu süreçte kendisini arayıp soranlara teşekkür etti.

27.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:41
Korona virüsü yenen vali, video ile süreci anlattı
Yakalandığı korona virüs hastalığını yenen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamından video çekerek hastalık sürecini anlatıp bu süreçte kendisini arayıp soranlara teşekkür etti.

Yakalandığı korona virüs hastalığını yenen ve bugün itibariyle görevine tekrar başlayan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaşadığı durumu video ile anlattı. Kırklareli Valiliği Basın Protokol Müdürlüğü'nden servis edilen görüntülerde Vali Bilgin'in eski sağlığına kavuştuğu görüldü. Yaklaşık 13 dakikalık videoda konuşan Bilgin'in çektiği videoda söylediği sözlerden satır başları şunlar:

"Korona virüs tedavisi sonrası iyileşerek 27 Nisan Pazartesi günü görevime başladım. Öncelikle tüm Kırklareli halkına ve beni telefonla arayan ve/veya mesaj çeken, dualarıyla her daim benimle olan herkese teşekkür ederim. Yüce Allah benim için hayırlısını nasip etsin inşallah. Tüm korona virüs hastalarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah hastalarımızın yar ve yardımcısı olsun." - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Haber
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