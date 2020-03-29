Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsün defi için kurban kestiler

Kütahya'nın Meydan Mahallesi Kumru Sokak sakinleri, 'evde kal' çağrısına uydukları bugünlerde sosyal medya aracılığı ile başlatıkları 'Koronanın Defi' kampanyası ile kendi aralarında topladıkları para ile kurban kesti.

29.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:13
Korona virüsün defi için kurban kestiler
Kütahya 'nın Meydan Mahallesi Kumru Sokak sakinleri, 'evde kal' çağrısına uydukları bugünlerde sosyal medya aracılığı ile başlatıkları 'Koronanın Defi' kampanyası ile kendi aralarında topladıkları para ile kurban kesti.

Tüm dünyada etkili olan salgın için başta ülkemizden ve tüm dünyadan kalkması için kurban adayan mahalleli, tekbirler ve dualar ile kurban kestiler.

'Evde kal' çağrısına uyarak sadece camlardan ve balkonlardan merasimi izleyen mahalleli hep bir ağızdan edilen dualara 'amin' dediler.

Mahalleliler adına konuşan Eyüp Gökçe, "Eşim ile aldığımız bir karar ile memleketimizde olan korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı kurban kesme sureti ile Rabbimize olan vazifemizi yerine getirdik. Aldığımız bu karara Allah razı olsun komşularımız da destek sağladılar ve sokak sakinleri olarak yan sokaklardan da aldığımız destek sonrası bin 200 TL'lik bir para topladık ve kurban kestik. Buradaki amacımız en başta Allah rızası ve salgın hastalıkların tüm dünyadan kalkması" dedi.

Mahalle muhtarı Tevfik Karaca ise mahallelinin aldığı bu güzel karardan ötürü memnun olduğunu ifade ederek, korona virüs salgınının en kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.

Mahalleli ayrıca salgın sırasında görevi başında olan sağlık çalışanlarına alkışlar ile destek verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Meydan Mahallesi, Kütahya, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yaşam ››Korona virüsün defi için kurban kestiler - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

11:47: Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Haberler 11:45: Gaziantep hayalet kente döndü - Haberler 11:44: Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi - Haberler 11:44: AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı - Haberler 11:41: Bingöl Üniversitesi günlük 1 ton 250 kilo dezenfektan üretiyor - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 09:01: İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok