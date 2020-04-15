Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi kabul edildi

Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

15.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:57
Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi kabul edildi
Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Korona virüsün Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller, erişim bedelleri, Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen yerler ve taşınmazlar, Belediye ve özel idareler taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller 3 ay erteleniyor.

Faaliyet yetkileri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve aidat ve reklam vergileri ilke çevre vergileri alınmayacak.

Yüksek Öğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay erteleniyor.

Lisanslı Depoculuk kapsamında verilen ver 2020 yılı içinde geçerlilik süresi bir yıl uzatılıyor.

Ticaret gemiler için düzenlenen ve 11.03.2020 tarihi ile 31.07.2020 arasında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgeleri 01.08.2020 tarihine kadar uzatılıyor.

Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu göre verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek Genel Kuru l toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.

Kooperatifler Kanunu kapsamında Genel Kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Mayıs ayında yapılması gereken Birlik Genel Kurulu bir sonraki yıl Genel Kurlu ile birlikte yapılacak.

Tıp ve Diş hekimliği Fakülteleri'ne borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilir.

İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak.

Sermaye şirketleri 2019 yılı net dönem karının yüzde 23'ünün dağıtımına karar verilebilir.

Varlık Fonu A.Ş. ile ilgili denetim raporu Eylül ayında verilecek.

Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara ceza getiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Maliye, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
DSÖ’ye ödemeleri donduran Trump’a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Haberler
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Profesörün ’İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm’ sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haberler
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Haberler
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Eşinden sonra efsane hoca da koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
Eşinden sonra efsane hoca da koronavirüs salgınına yenik düştü
Haberler ›› Politika ››Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi kabul edildi - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

19:14: Diyarbakır'da bir ilk: Milli Eğitim Müdürülüğü öğrenciler için online ders kanalı açtı - Haberler 19:12: Brezilyalı 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı - Haberler 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler 18:56: Muğla'da itfaiye erleri yangından etkilenen yavru kedileri suni teneffüsle kurtardı - Haberler 18:56: Yeni Zelanda'da başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında yüzde 20 kesinti - Haberler 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti