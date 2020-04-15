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Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi kabul edildi

Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

15.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:05
Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi kabul edildi
Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Korona virüsün Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller, erişim bedelleri, Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen yerler ve taşınmazlar, Belediye ve özel idareler taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller 3 ay erteleniyor.
Faaliyet yetkileri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve aidat ve reklam vergileri ilke çevre vergileri alınmayacak.
Yüksek Öğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay erteleniyor.
Lisanslı Depoculuk kapsamında verilen ver 2020 yılı içinde geçerlilik süresi bir yıl uzatılıyor.
Ticaret gemiler için düzenlenen ve 11.03.2020 tarihi ile 31.07.2020 arasında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgeleri 01.08.2020 tarihine kadar uzatılıyor.
Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu göre verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek Genel Kuru l toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.
Kooperatifler Kanunu kapsamında Genel Kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Mayıs ayında yapılması gereken Birlik Genel Kurulu bir sonraki yıl Genel Kurlu ile birlikte yapılacak.
Tıp ve Diş hekimliği Fakülteleri'ne borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.
İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.
Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilir.
İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak.
Sermaye şirketleri 2019 yılı net dönem karının yüzde 23'ünün dağıtımına karar verilebilir.
Varlık Fonu A.Ş. ile ilgili denetim raporu Eylül ayında verilecek.
Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara ceza getiriliyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Maliye, Güncel
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