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Korona virüsün etkisini azaltması için sıcak havalar beklenirken Uludağ'a kar yağdı

Korona virüsün etkisini azaltması için sıcak havalar beklenirken Uludağ'a kar yağdı Mart sonunda Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı Bazı bilim adamlarının havalar ısındığında korona virüsün etkisini azaltacağını açıklamasının ardından vatandaşlar havaların ısınmasını beklerken,...

29.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:13
Korona virüsün etkisini azaltması için sıcak havalar beklenirken Uludağ 'a kar yağdı
Mart sonunda Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı
BURSA - Bazı bilim adamlarının havalar ısındığında korona virüsün etkisini azaltacağını açıklamasının ardından vatandaşlar havaların ısınmasını beklerken, Uludağ'a mart ayının sonunda kar yağdı. Korona virüs sebebiyle sezonu erken kapatan Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreyi buldu.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün havalar ısındığı zaman etkisini azaltması beklenirken, mart ayının sonunda kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Araçların üstleri karla kaplanırken, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı.
Milli Parklar gişeleri kapalı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle hafta sonları sahil kenarları, park ve mesire alanları kapatıldı. Mart ayının son günlerinde kar yağan Uludağ'da Milli Parklar gişelerinin de kapandığı görüldü. Gişelerde bekleyen ekipler mart ayında kar yağan Uludağ'a çıkmak için gişelere gelen vatandaşları geri gönderdi. Korona virüsün etkisini azaltması için sıcak havalar beklenirken Uludağ’a kar yağdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Uludağ, Bursa, Genel

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Korona virüsün etkisini azaltması için sıcak havalar beklenirken Uludağ'a kar yağdı

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