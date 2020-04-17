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Korona virüsün kahramanları belediye tesislerinde misafir ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde gösterdikleri üstün gayretle halk sağlığının korunması için çaba harcayan sağlık çalışanlarının sevdiklerine herhangi bir zarar gelmemesi için, bünyesinde bulunan tesisleri konaklamaları amacıyla tahsis etmeye devam ediyor.

17.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:41
Korona virüsün kahramanları belediye tesislerinde misafir ediliyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde gösterdikleri üstün gayretle halk sağlığının korunması için çaba harcayan sağlık çalışanlarının sevdiklerine herhangi bir zarar gelmemesi için, bünyesinde bulunan tesisleri konaklamaları amacıyla tahsis etmeye devam ediyor.

Macit Özcan Spor Kompleksi yerleşkesindeki 156 yataklı tesisin sağlık çalışanlarının hizmetine açılmasının ardından MESKİ Berdan içme suyu arıtma tesisinin yanında bulunan ve geniş bir alan içerisinde yer alan Berdan Konukevi de sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Sağlık çalışanlarından gelecek talep üzerine, yine Büyükşehir bünyesinde bulunan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı içinde yer alan 18 bungalov ev de hazır hale getirildi. Berdan Konukevi içerisinde yemekhane, çamaşırhane, toplantı odası, bahçe, otopark ve daha birçok alan bulunuyor. Eksikleri giderilen ve her noktası dezenfekte edilen tesiste, Büyükşehir'in Tarsus Gençlik Kampı personeli hizmet veriyor. Sağlıkçıların tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü konukevi bahçesinde bulunan otoparkta, araçların yıkanması için olanak da sağlanıyor. Öte yandan, tesisin ana yola bağlantı yolu ile MESKİ Berdan içme suyu arıtma tesisi yolu da ayrılarak, tamamen bağımsız hale getirildi.

Konukevinde kalan sağlık çalışanlarından Caner Kurtulmuş, "Covid-19 salgınında, mesleğimiz gereğince tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Sevdiklerimize hastalık bulaştırma riski olan bu süreçte, bizlere bu tesisi açan ve misafir eden Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Tesisin beklediklerinden daha güzel olduğunu kaydeden sağlık çalışanı Nuri Kavas ise, "Ben yoğun bakımda çalışıyorum. Eve gittiğim zaman, aileme herhangi bir şey bulaştıracağımdan dolayı endişe duyuyordum. Konukevi oldukça güzel" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Macit Özcan, Tarsus, Güncel
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