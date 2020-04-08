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- Korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan'a 76 gün sonra ilk yolcu uçağı indi

- Korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan'a 76 gün sonra ilk yolcu uçağı indi Korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından 76 gün sonra ilk yolcu uçağı Wuhan'a indi.

08.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:35

- Korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan 'a 76 gün sonra ilk yolcu uçağı indi

PEKİN - Korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından 76 gün sonra ilk yolcu uçağı Wuhan'a indi.

Dünya genelinde 83 binden fazla can kaybına neden olan korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentindeki karantina dönemi sona erdi. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından Wuhan'dan tren ve uçak seferleri bugün tekrar başlatılırken, otobanlar yeniden açıldı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan Çinliler, seyahat edebilmenin sevincini yaşadı. Kentte seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından 76 gün sonra ilk yolcu uçağı kente indi.

Wuhan Tren İstasyonu açıldı

Öte yandan Wuhan Tren İstasyonu da açıldı. Yetkililer tarafından çiçeklerle karşılanan yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.

Korona virüs salgınının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kenti 23 Ocak günü karantina altına alınmıştı. Tüm uçak ve tren seferleri durdurulmuş, kentteki toplu taşıma askıya alınmıştı.

- Korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan’a 76 gün sonra ilk yolcu uçağı indi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel
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