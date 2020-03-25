Korona virüsün son bulması için dua edildi
Araban İlçesinde, korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası ilçe merkezi ve kırsalındaki 49 caminin minaresinden dua edildi.
25.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:48
Araban İlçesinde, korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası ilçe merkezi ve kırsalındaki 49 caminin minaresinden dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığının, korona virüs salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşması için yayımlandığı genelge doğrultusunda Araban ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde bulunan 49 caminin minaresinde yatsı ezanı sonrası Araban İlçe Müftülüğünün merkezi sisteminde dua edildi. - GAZİANTEP
Diyanet İşleri Başkanlığının, korona virüs salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşması için yayımlandığı genelge doğrultusunda Araban ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde bulunan 49 caminin minaresinde yatsı ezanı sonrası Araban İlçe Müftülüğünün merkezi sisteminde dua edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Araban, Güncel