Korona virüsünde stres yok, tedbir var

Dünyayı saran korona virüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla çoğu insanın evde kaldığı günlerde virüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın oldukça önemli olduğunu belirten Hayat Hastanesi uzmanlarından öneriler geldi. Uzman Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, "Bağışıklığı güçlü tutmak için ise dengeli ve sağlıklı beslenmek anahtar nokta." dedi.İnsanlar evde kaldıkları bu süreçte sağlıklı bir şekilde beslenmek için nelere dikkat etmeli? Özel Hayat Hastanesi hekimlerinden Uzman Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, bağışıklığı güçlendirmek için proteinler ile taze sebze ve meyvelerden faydalanmamız gerektiğini belirtti.Beslenme, uyku ve stresin bağışıklık sistemini etkileyen faktörler olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, " Anne sütünden sonra en değerli protein olan yumurta, peynir, et, süt, yoğurt, balık ve tavuk ile bitkisel protein kaynaklarımız olan kuru baklagilleri günlük beslenmemize dahil etmemiz oldukça önemli. Aynı zamanda 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamıza destek olacaktır. Günlük C vitamini tüketimi de bağışıklığı güçlendirici etkiye sahip. Biz bu dönemde günlük 100 mg C vitamini alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu miktarı roka, maydanoz ve limonlu bir salata ve gün içinde tükettiğiniz 1 adet kivi veya portakal ile sağlayabilirsiniz." dedi."Evde kalmak hareketsiz kalmak değildir"İnsanların evde kaldığı süreçte, can sıkıntısından abur cubur ve tatlı tüketmesinin şişmanlığa yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Bulut, "Evde kalmak hareketsiz kalmak değildir. İnternet ya da televizyondan açtığımız egzersiz programlarını uygulamaya çalışarak hareketliliği artırabiliriz. Evde kaldığımız süreci tatil olarak düşünmeyip, geç saatlere kadar oturmamalıyız. Uykunun bağışıklık sisteminde önemli bir yeri olduğunu unutmamalıyız. En geç 23.00'da uyumalı ve 8 saat düzenli uyumaya özen göstermeliyiz. Bağışıklık sistemi için önemli konulardan biri de strestir. Stres bu dönemde hepimizi etkisi altına aldı. Ancak panik olmadan, tedbirli olarak korona virüsün üstesinden gelebiliriz. Bu yüzden 'stres yok, tedbir var' diyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA