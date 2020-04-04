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Korona virüsünden etkilenen yaşlılar için kamyonla erzak dağıttılar

İstanbul'da hayırsever bir iş adamı ve arkadaşı, korana virüsünden etkilenen vatandaşlara erzak dağıtımı yaptı.

04.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:14
Korona virüsünden etkilenen yaşlılar için kamyonla erzak dağıttılar
İstanbul 'da hayırsever bir iş adamı ve arkadaşı, korana virüsünden etkilenen vatandaşlara erzak dağıtımı yaptı. Zor durumdaki vatandaşların kirasını ödeyen hayırseverler ile vatandaşlar arasında yaşanan diyaloglar görenleri duygulandırdı.

Korona virüsün yayılmasına ilişkin her geçen gün alınan önlemler arttırılırken hayırsever iş adamı İbrahim Yılmaz ve arkadaşı Emirhan Özhan mahalle mahalle gezerek zor durumdaki vatandaşlara kamyonlarla erzak yardımı yaptı. Kamyona poşetler içerisinde doldurdukları erzakları, gittikleri mahallede mikrofonla bağırarak ücretsiz olduğunu duyuran hayırseverler, vatandaşlara erzak dolu poşetleri dağıttı. İki iyiliksever aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşların da kapsını çalarak isteklerini tek tek sordu. Yardıma muhtaç kişilerin taleplerini not alan iki hayırsever bir süre sonra siparişleri getirerek adreslerinde teslim etti.

Dilsiz gencin mutluluğu gözlerine yansıdı

İhtiyaç sahiplerine kira yardımı da yapan hayırseverler ile dilsiz bir vatandaş le görme engelli bir vatandaş arasında yaşanan diyaloglar görenleri duygulandırdı. İhtiyaçları için kapısı çalınan dilsiz olan genç ihtiyaçlarını anlatmaya çalışırken bir hayli heyecanlandığı görüldü. Konuşma engelli çocuk kirasını da ödeyemediğini anlatmaya çalışınca, hayırsever ikili gencin kirasını da ödedi. Bunu gören konuşma engelli gencin şaşkınlığı ve sevinci duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Göreme engelli yaşlı adamın baston talebi duygulandırdı

Hayırsever ikili daha sonra, gözleri görmeyen yaşlı bir amcanın kapsını çaldı. Yaşlı amca ihtiyaçlarını yazdırırken duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Görme engelliler için bir baston ve sesli saat talep eden yaşlı adam daha sonra meyve ve sebze talebinde bulundu. "Kiramı da ödeyemedim" demesi üzerine kirasını da ödenen yaşlı adam, göreme engelliler için bastonu ve saati teslim edildiğinde gözleri doldu.

O anları izleyenler göz yaşlarını tutamazken hayırsever ikili bir halk ekmek satış yerinde parasını ödedikleri tüm ekmekleri ücretsiz dağıttı.

Bütün bir günü iyilik yaparak geçiren hayırsever ikili Emirhan Özhan ve İbrahim Yılmaz, "Bizler örnek olmak istiyoruz, herkes örnek alıp bunları yapsa hiç kimse zor durumda kalmaz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Yılmaz, İstanbul, Güncel
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