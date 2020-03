Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

Yapılan tüm uyarılara rağmen sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Korona'ya aldırmayan vatandaşların oluşturduğu araç trafiği havadan görüntülendi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınından korunmak için alınan önlemler her geçen gün artıyor. Bu önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştu. Ancak bugün sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yapılan tüm uyarılara rağmen parklara, sahillere ve piknik alanlarına koştu. Belgrad Ormanı'na gitmek isteyen bazı vatandaşlar, ormanın girişinde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Uyarılara aldırmayarak binlerce kişinin bulunduğu ormana giren vatandaşlar, malzemelerini yanlarına alarak ormanlık alanda piknik yaptı. Ormanın güvenliğinden sorumlu kişiler ise vatandaşları mangal, semaver vs. yakmamaları ve kalabalığa çok fazla girmemeleri yönünde uyardı."Toplu taşıma kullanmıyoruz"Belgrad Ormanı'na ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Ailemle birlikte özel aracımızla geldim. Kalabalık bir ortamda gelmedik buraya, ayrıca şu an pek kalabalık yok. Önlem amaçlı çok fazla evden çıkmamaya çalışıyoruz. Çıktığımız zaman da ya da tek başımıza ya da ailemizle oluyoruz. Toplu taşımayı kullanmıyoruz, kendi özel aracımızla seyahat ediyoruz. Ellerimizi sık sık yıkamaya çalışıyoruz. Alabildiğimiz şahsi önlemler bunlar" dedi.Uyarılara rağmen yüzlerce araç, binlerce kişi bir aradaÖte yandan, yapılan tüm uyarılara aldırmayarak Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gelen vatandaşların park ettiği araçlarının yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

