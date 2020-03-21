Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti - Haberler

Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

Yapılan tüm uyarılara rağmen sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

21.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:06
Yapılan tüm uyarılara rağmen sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Korona'ya aldırmayan vatandaşların oluşturduğu araç trafiği havadan görüntülendi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınından korunmak için alınan önlemler her geçen gün artıyor. Bu önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştu. Ancak bugün sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yapılan tüm uyarılara rağmen parklara, sahillere ve piknik alanlarına koştu. Belgrad Ormanı'na gitmek isteyen bazı vatandaşlar, ormanın girişinde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Uyarılara aldırmayarak binlerce kişinin bulunduğu ormana giren vatandaşlar, malzemelerini yanlarına alarak ormanlık alanda piknik yaptı. Ormanın güvenliğinden sorumlu kişiler ise vatandaşları mangal, semaver vs. yakmamaları ve kalabalığa çok fazla girmemeleri yönünde uyardı.
"TOPLU TAŞIMA KULLANMIYORUZ"
Belgrad Ormanı'na ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Ailemle birlikte özel aracımızla geldim. Kalabalık bir ortamda gelmedik buraya, ayrıca şu an pek kalabalık yok. Önlem amaçlı çok fazla evden çıkmamaya çalışıyoruz. Çıktığımız zaman da ya da tek başımıza ya da ailemizle oluyoruz. Toplu taşımayı kullanmıyoruz, kendi özel aracımızla seyahat ediyoruz. Ellerimizi sık sık yıkamaya çalışıyoruz. Alabildiğimiz şahsi önlemler bunlar" dedi.
Uyarılara rağmen yüzlerce araç, binlerce kişi bir arada
Öte yandan, yapılan tüm uyarılara aldırmayarak Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gelen vatandaşların park ettiği araçlarının yoğunluğu havadan görüntülendi.
(İHA) Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Belgrad Ormanları, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu Haberler
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu
İtalya’da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten Haberler
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haberler
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin’den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Adanalılar, mesire alanlarını doldurup, piknik yaptı - Haber İSTANBUL'DAKİ BERBERLER VE MÜŞTERİLER FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARINDAN MEMNUN - Haber Luys TV'den "Evde Kal" kampanyasına destek - Haber Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Turşucu'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret - Haber Kapaklı'da idari izinli sağlıkçılardan, meslektaşlarına destek - Haber Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek - Haber İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu - Haber Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü - Haber Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı - Ekonomi İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading