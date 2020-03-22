Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Korona virüsüne aldırmayarak sahile koştular - Haberler

Korona virüsüne aldırmayarak sahile koştular

İstanbul'da korona virüsüne karşı evde kal çağrılarına aldırış etmeyen vatandaşlar sahilleri doldurdu.

22.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:13
Korona virüsüne aldırmayarak sahile koştular
İstanbul 'da korona virüsüne karşı evde kal çağrılarına aldırış etmeyen vatandaşlar sahilleri doldurdu. Caddebostan sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüsüne karşı alınan önlemler artarak devam ederken, İstanbul'da bazı vatandaşlar korona virüs tehlikesine aldırmadan kendilerini dışarı attı. Sahilde spor yapan bir vatandaş, "Spor alışkanlık oldu bize. 15, 20 yıldır spor yapıyorum. Caddebostan sahili normalde daha kalabalık oluyor. Burada pedal çevirecek alan bulamazsınız, bence insanlar gayet dikkate almış. Korona virüsünden korunmak için bence spor da yapmak lazım. Bizde önlemler alıyoruz. Spordan sonra eve gidip duş alarak evden dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.

Caddebostan sahilinde spor yapan ve yürüyüş yapan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Caddebostan, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Taksim Meydanı güvercinlere kaldı - Haber Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Haber Evlerinin camlarına 'Evdeyiz, güvendeyiz' yazısı astılar - Haber Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan sahile koştu - Haber Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var - Haber ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı - Haberler
Loading