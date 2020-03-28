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Korona virüsüne karşı 1 ton balık dağıtıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde soğuk hava depoları olan bir iş adamı, vatandaşlara 1 ton hamsi dağıttı.

28.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:18
Korona virüsüne karşı 1 ton balık dağıtıldı
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde soğuk hava depoları olan bir iş adamı, vatandaşlara 1 ton hamsi dağıttı.

İlçenin Bolaman Mahallesi Mazhar Yerebasmaz Caddesi üzerinde yaklaşık 400 aileye, hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenmiş olan 1 ton balığın dağıtımını soğuk hava deposu çalışanları tarafından yapıldı.

"Zor zamanlarda hep birlikte olmalıyız" diyen iş adamı Edip Ulvi Yerebasmaz, "Ülke olarak çok zor dönemleri geride bıraktık ve korona virüsü salgınını da en kısa sürede geride bırakacağımıza inancım tam. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve yaklaşık 400 ailemize 1 ton balık dağıtımı gerçekleştirdik. Balığın faydalarını herkes biliyor ama en önemlisi bağışıklık sistemimizin güçlü olması gereken bu dönemlerde daha da ayrı bir önemi var. Ellerinden geldikçe balık tüketimini korona virüsü bitene kadar tüketmelerini ve 'evde kal' çağrılarına uyulmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatsa, Ordu, Ekonomi

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