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Korona virüsüne karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde ilçelerden sorumlu personellerle korona virüsüne karşı alınması gereken ve alınacak önlemler hakkında toplantı yapıldı.

24.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:25
Korona virüsüne karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı
Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde ilçelerden sorumlu personellerle korona virüsüne karşı alınması gereken ve alınacak önlemler hakkında toplantı yapıldı.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından gündemde bulunan mikrobiyolojik evrensel tehdit korona virüsüne karşı alınması gereken ve alınacak önlemler hakkında birliğin Reşat Altınkaya Toplantı Salonunda Birlik Başkanı Güner Aslan önderliğinde ilçe sorumlusu saha personelleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda birlik çalışanları ile Türkiye'nin tarımsal üretiminde vazgeçilmez bir unsur olan üreticilerin var olan ülke genelindeki korona virüsüne karşı tedbirlerin alınması adına saha çalışanları, şube sorumluları ve bu alanda çalışan teknisyen ve veteriner hekimlerin gerekli hijyen eğitimlerinin verilmesi, araçlarda ve şubelerde sürekli dezenfektan bulundurulması ve koruyucu tedbirlerin tüm personellere anlatımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda açıklama yapan Arslan, "Yaşanan zor günlere rağmen üretimine devam eden tüm üreticilerimize minnettarız. Unutmayalım ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi. - AMASYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Altınkaya, Amasya, Ekonomi

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