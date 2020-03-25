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Korona virüsüne karşı araçlar dezenfekte ediliyor

Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından korona virüsüyle mücadele çalışmaları kapsamında kurulan özel alanda araçlar dezenfekte ediliyor.

25.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:26
Korona virüsüne karşı araçlar dezenfekte ediliyor
Van 'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından korona virüsüyle mücadele çalışmaları kapsamında kurulan özel alanda araçlar dezenfekte ediliyor.

Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Van'da da büyük bir mücadele başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye'de korona virüsü ilk vak'aların görülmesinin ardından topyekün mücadele başlatan Edremit Belediyesi, birçok önlemin yanında araç dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede İpek Yolu Caddesi üzerinde temizlik işleri garajında kurulan dezenfeksiyon alanında günde yüzlerce araç dezenfekte edilerek arındırılıyor.

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, korona virüsüyle mücadele kapsamında ilçe genelinde büyük bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti. Yol güzergahında talep eden her vatandaşın aracını dezenfekte ettiklerini ifade eden Başkan Say, "En çok etkileşimin olduğu araçlardan biri de özel araçlardır. Özel ve kurum dışında resmi araçlar olsun dezenfekte çalışması yapıyoruz. Edremit Belediyesi olarak büyükşehrin merkez ilçesiyiz buna karşılık ilçe gözetmeksizin anayol güzergahında temizlik işleri garajımızda gelen tüm halkımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz. Böylece bindikleri ve indikleri araçlarından gönülleri müsterih olsun istiyoruz. Bu kapsamda elimizden gelen bütün çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmalar görevimiz, bu konuda halkımızın duası bizim için en güzel teşekkür olur" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Edremit Belediyesi, Türkiye, Edremit, Van, Güncel

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