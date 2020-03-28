Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsüne karşı binlerce kitap dezenfekte edilip evde kalan öğrencilere dağıtıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından evde kalan öğrencilere kitap desteği geldi.

28.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:14
Korona virüsüne karşı binlerce kitap dezenfekte edilip evde kalan öğrencilere dağıtıldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından evde kalan öğrencilere kitap desteği geldi. Ümraniye 'de belediye ekiplerince dezenfekte edilen 35 bin kitap, ardından çok sayıda araca yüklenerek evde kalan öğrencilere dağıtıldı.

Korona virüs nedeni ile okulların açılması 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Okulların uzatılması ile evinden uzaktan eğitim gören öğrencilere de Ümraniye Belediyesi dezenfekte etmiş olduğu 35 bin adet kitabı dağıttı. Kitaplar dağıtılmadan önce Ümraniye Belediyesi ekiplerince tek tek dezenfekte edildi. Daha sonrasında ambalajlanan kitaplar kolilere koyularak öğrencilere dağılmak üzere kapı kapı gezilerek dağıtıldı.

Evde kal çağrısı ile öğrencilere kitap dağıttıklarını belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bizim depolarımızda 35 bin adet kitaplarımız vardı. Bunları hijyen ortamında arkadaşlarımız hazırladılar. Biz de bir kampanya başlatıyoruz. Liseli gençlerimize ortaokul gençlerimize Ümraniye'de okuyan gençlerimize 'Evde kal' projesinde onlara destek için kitap okumalarını teşvik için bunları birer birer dağıtacağız. Biz hatlarımızdan bize ulaşırlarsa kitap için evlerine kadar teslim edeceğiz. Ben bundan dolayı ekibime teşekkür ediyorum. Evde kal rahat et, evde kal huzurlu ol, evde kal kitap oku" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümraniye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Korona virüsüne karşı binlerce kitap dezenfekte edilip evde kalan öğrencilere dağıtıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL’den çift rakamlara düştü Haberler
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü

Son Dakika Güncel Haberleri

11:08: Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi - Haber 11:07: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Haber 11:07: Türkiye, KKTC ve İran'a maske ve tulum hibe ediyor - Haber 11:06: Gürpınar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - Haber 11:06: İstanbul'da Korona virüs nedeniyle piknik alanları boş kaldı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 17:03: 86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız - Haber