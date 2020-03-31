Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona Virüsüne karşı çalışmalar aralıksız sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Korona Virüsüne karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

31.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:21
Korona Virüsüne karşı çalışmalar aralıksız sürüyor
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Korona Virüsüne karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Olası virüs tehdidinin önüne geçmek için mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, gündüz çalışmalarının yanı sıra gece çalışmaları da yaparak riskleri en aza indirmek için uğraş veriyor. Çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra ilaçlı su ile her gün her gece neredeyse şehri baştan aşağı yıkayan temizlik ekipleri, dezenfekte çalışmaları kapsamında da her geçen gün bünyesine kattığı yeni ekipmanlar ile virüs tehdidine karşı göğüs geriyor.

Kişisel hijyene ve evde kalınmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, tüm vatandaşları virüs riskini ortadan kaldırmak için tüm vatandaşları evlerinden çıkmamaya davet ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona Virüsüne karşı çalışmalar aralıksız sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta dev kayıp Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta dev kayıp
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Üniversite öğrencisi, 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü Haberler
Üniversite öğrencisi, 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Büyükçekmece’de tepki çeken partiyi düzenleyen işletmeci konuştu Haberler
Büyükçekmece'de tepki çeken partiyi düzenleyen işletmeci konuştu
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri Haberler
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Haberler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: Şampiyon halterci değirmeni spor salonuna çevirdi - Haber 11:16: Avustralya'da Kovid-19'a karşı iki potansiyel aşı hayvanlar üzerinde denenmeye başlandı - Haber 11:16: Ebeveynlere, "Pandemiyle ilgili haberleri izlerken abartılı duygusal tepkilerden kaçının" uyarısı - Haber 11:15: Başkan Yalçın'dan zabıtaya tebrik telefonu - Haber 11:15: "Covid-19 Platformu altında 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor" - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 10:18: Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:31: Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu - Haber 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber