Haberler » Güncel » Korona virüsüne karşı sokaklara kamyonlarla dezenfektan sıktılar - Haber

Korona virüsüne karşı sokaklara kamyonlarla dezenfektan sıktılar

Korona virüsü salgını nedeniyle binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Çin'de yüzlerce kamyon bir araya gelip sokaklara dezenfektan spreyi sıktı.

11.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:46
Korona virüsü salgını nedeniyle binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Çin'de yüzlerce kamyon bir araya gelip sokaklara dezenfektan spreyi sıktı.
Çin'in kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. İnsanların maske takmadan sokağa çıkmadığı ülkede zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Luoyang şehrinde yüzlerce kamyon bir araya gelerek, korona virüsüne karşı gece boyunca sokaklara dezenfektan sprey sıktı. Görevliler, böylece, kenti virüsten arındırmayı amaçlıyor.
(İHA)
Korona virüsüne karşı sokaklara kamyonlarla dezenfektan sıktılar

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 19:17:52