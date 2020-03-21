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Korona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemi

Güzel havayı gören Bursalılar, çarşıya pazara akın etti.

21.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:58
Korona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemi
Güzel havayı gören Bursalılar, çarşıya pazara akın etti. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşların yaş ortalamasının ise 60'ın üzerinde olması dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi de korona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemini hayata geçirdi.

Türkiye genelinde vatandaşların evden çıkmaması konusunda uyarılar ardı ardına gelirken, Bursa'da vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek çarşıya akın etti. Alışverişin haricinde gezmek içinde vatandaşların sokaklarda dolaştığı görülürken, yaş ortalamasının ise 60'ın üzerinde olması dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'de korona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemini başlattı. Bursa'nın çeşitli bölgelerinde tek kişilik bankları daha önceden vatandaşın hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsünden sonra ise 3 kişilik bankları sökerek yerlerine tek kişilik bankları yerleştirdi. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan banklarda, vatandaşlar gönül rahatlığı ile oturmanın keyfini çıkardı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel

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