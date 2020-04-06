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Korona virüsüne yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı

Korona virüsü semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

06.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:05
Korona virüsüne yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı
Korona virüsü semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
27 Mart'ta korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve evinde karantina altında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, semptomlarının devam etmesi üzerine dün hastaneye kaldırılmıştı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Johnson'ın durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. Açıklamada, "Başbakan Pazar akşamından beri kalıcı korona virüsü semptomlarının tespit edilmesi ile Londra'daki St. Thomas Hastanesinde doktorların bakımı altında tedavi görüyor. Bugün öğleden sonra başbakanın durumu kötüleşti ve sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine taşındı" denildi.
Açıklamada ayrıca Johnson'ın İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür ettiği belirtilerek, "Başbakan, mükemmel bir bakım görüyor ve tüm NHS personeline sıkı çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Başbakanlık Sözcüsü, Başbakan Johnson'ın Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan gerektiğinde kendisine vekalet etmesini istediğini belirtti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Boris Johnson, Başbakanlık, İngiltere, Güncel
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