Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı

- Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı Birbirlerine duydukları sevgi ve yaşama azmi ile korona virüsünü yendiler Samsun'da korona virüsü tedavisi gören 46 yaşlarındaki Amasyalı çift iyileşerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

08.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:48
- Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı
Birbirlerine duydukları sevgi ve yaşama azmi ile korona virüsünü yendiler
SAMSUN - Samsun 'da korona virüsü tedavisi gören 46 yaşlarındaki Amasyalı çift iyileşerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
İstanbul'dan beyin ameliyatı olmak için VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne gelen Nuray-Ahmet Turan Gökçe çiftinin burada korona virüsüne yakalandıkları ortaya çıktı. Beynindeki tümör nedeniyle hastanede bir operasyon geçiren Nuray Gökçe, burada tedavi gördüğü sırada yapılan muayenelerde eşi Ahmet Turan Gökçe ile beraber aynı zamanda korona virüsü hastası olduklarını öğrendi.
Yapılan testlerde kovid-19 pozitif çıkan çift yaklaşık 10 gün tedavi gördü. Nuray Gökçe tedavi sürecinde tümör nedeniyle geçirdiği operasyonun etkilerinin yanında aynı zamanda korona virüsü ile de mücadele etti. Birbirlerine duydukları sevgi ve yaşama azmi ile korona virüsünü yenen Gökçe çifti, diğer hastalara moral tavsiyesi verdi. Bugün taburcu olan çifti sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.
Ahmet Turan Gökçe, "Hastaneye eşimin beyin ameliyatı için gelmiştik. Beyninde tümör vardı. Ameliyatını oldu. O sırada bende de öksürük vardı. Bu şikayetlerimizi iletince test yapıldı ve eşimle beraber korona virüsüne yakalandığımızı öğrendik. Tüm personel bizle çok iyi ilgilendi ve bu hastalığı eşimle beraber atlattık" dedi.
Türkiye tanı ve tedavi konusunda şanslı
Çiftin durumu hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dirican ise, "Nuray Hanım beynindeki kitle nedeniyle başarılı bir ameliyat oldu. Eşinin ameliyatında sonra beyefendi de öksürük şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan testlerde korona virüsü hastası olduğunu öğrendik. Bunun üzerine eşine de test uyguladık. Ciddi bir tedaviden sonra bugün ikisinin de tedaviye yanıt vermesiyle mutlu sona ulaştık ve taburcu ediyoruz" diye konuştu.
Göğüs Hastalıları Uzmanı Doç. Dr. Şevket Özkaya da, "Hastalarımızın bu hastalıktan korkmalarını istemiyoruz. Ülkemiz tanı ve tedavi konusunda şanslı bir ülke. Sağlık çalışanlarına güvenmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Gökçe, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Sağlık Haberleri

17:18: Dehşet veren cinayette DNA raporu çıktı - Haberler 17:16: Selendililerden gıda kolisi desteği - Haberler 17:15: İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı - Haberler 17:15: Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı - Haberler 17:14: Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla "video laringoskop" ürettiler - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 15:50: MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler