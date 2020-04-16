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Korona virüsünü yenen hemşire, meslektaşlarının alkışlarıyla ağlayarak taburcu oldu

Korona virüsünü yenen hemşire, meslektaşlarının alkışlarıyla ağlayarak taburcu oldu Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de birçok insana bulaşan korona virüse yakalanan MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz hemşirelerinden Özlem Çınar, virüsü yenerek, hastaneden taburcu oldu Mesai...

16.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:06
Korona virüsünü yenen hemşire, meslektaşlarının alkışlarıyla ağlayarak taburcu oldu
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de birçok insana bulaşan korona virüse yakalanan MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz hemşirelerinden Özlem Çınar , virüsü yenerek, hastaneden taburcu oldu
Mesai arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanan hemşirenin, duygulandığı görüldü
MERSİN - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de birçok insana bulaşan korona virüse (Kovid-19) yakalanan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi diyaliz hemşirelerinden Özlem Çınar, virüsü yenerek, hastaneden taburcu oldu. Mesai arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanan hemşirenin, duygulandığı görüldü.
Kovid-19 salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Dünyada 2 milyondan fazla insana virüs bulaşırken, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Dün itibariyle Türkiye'de 69 bin 392 vaka tespit edilirken, bin 518 kişi hayatını kaybetti. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarda etkili olan virüs, en çokta sağlık çalışanlarını tehdit ediyor. MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi diyaliz hemşirelerinden Özlem Çınar'da çeşitli şikayetler nedeniyle yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı. 15 gün boyunca hastanede tedavi gören Çınar, zorlu geçen sürecin ardından sağlığına kavuştu. Dün yapılan test sonuçları negatif çıkan Çınar, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

"Ağlayarak hastaneden ayrıldı"
Arkadaşlarının geçmiş olsun dilekleri ve alkışlarıyla hastaneden ayrılan hemşirenin duygulandığı görüldü. Arkadaşlarına teşekkür eden Çınar, "Hepinize ayrı ayrı sarılıp öpmek isterdim ama inşallah bu virüs geçtikten sonra yaparım. Hemşirelik grubu bir harika gerçekten" diyerek, ağlayarak hastaneden ayrıldı. Korona virüsünü yenen hemşire, meslektaşlarının alkışlarıyla ağlayarak taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Çınar, Genel
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