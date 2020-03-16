Korona virüsünün ABD donanmasına sıçradığı iddiası
Amerikan donanması bir askerinde Korona virüsü şüphesi olduğunu bildirdi.
16.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:20
Amerikan donanması bir askerinde Korona virüsü şüphesi olduğunu bildirdi. USS Boxer (LHD 4) amfibi saldırı gemisinde görevli olan bir askerin Korona virüsü semptomları taşıdığı bilgisi verildi.
Amerikan Donanması ilk defa bir askerinde Korona virüsü şüphesi olduğuna dair açıklama yaptı. Askerin olası test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Öte yandan, bu test sonucunun sağlık yetkilileri tarafında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Olası vakanın Amerikan donanmasında ilk olduğu belirtildi. Korona virüsü şüphesi bulunan askerin kendi evinde karantinaya alındığını ve temas halinde bulunduğu yakınlarına haber verilerek kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almaları gerektiği bilgisi verildi.
Amerikan Donanması bu sonuçların Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından onaylanmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi. USS Boxer 'ın San Diego'da demirli olduğunu duyurdu.
Öte yandan, geçen haftalarda Güney Kore'nin Daegu şehrine 20 km yakında olan askeri kamp olan Caroll Kampı'nda görevli bulunan bir ABD askerinde de korona virüsü pozitif çıktı. ABD'li yetkililer bu vakanın da askeri kamp dışında kendi evinde karantinada olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalar da eski bir ABD askerinin eşinin Daegu yakınındaki askeri kampları ziyaretinin ardından virüse yakalandığı duyuruldu.
(İHA)
Amerikan Donanması ilk defa bir askerinde Korona virüsü şüphesi olduğuna dair açıklama yaptı. Askerin olası test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Öte yandan, bu test sonucunun sağlık yetkilileri tarafında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Olası vakanın Amerikan donanmasında ilk olduğu belirtildi. Korona virüsü şüphesi bulunan askerin kendi evinde karantinaya alındığını ve temas halinde bulunduğu yakınlarına haber verilerek kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almaları gerektiği bilgisi verildi.
Amerikan Donanması bu sonuçların Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından onaylanmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi. USS Boxer 'ın San Diego'da demirli olduğunu duyurdu.
Öte yandan, geçen haftalarda Güney Kore'nin Daegu şehrine 20 km yakında olan askeri kamp olan Caroll Kampı'nda görevli bulunan bir ABD askerinde de korona virüsü pozitif çıktı. ABD'li yetkililer bu vakanın da askeri kamp dışında kendi evinde karantinada olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalar da eski bir ABD askerinin eşinin Daegu yakınındaki askeri kampları ziyaretinin ardından virüse yakalandığı duyuruldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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