Korona virüsünün bulunmadığı tek Avrupa ülkesi: Karadağ
Şuana kadar henüz korona vak'ası görülmeyen Karadağ'da korona ile mücadele kapsamında, Karadağ vatandaşı olmayanların ülkeye girişi yasaklandı.
16.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:10
Şuana kadar henüz korona vak'ası görülmeyen Karadağ 'da korona ile mücadele kapsamında, Karadağ vatandaşı olmayanların ülkeye girişi yasaklandı.
Karadağ, Avrupa 'da korona virüsü vak'asına rastlanılmayan tek ülke konumunda bulunuyor. Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, vatandaşlarını korona virüsü salgınından korumak amacıyla bir dizi geçici önlemler alınacağını açıkladı. Alınacak önlemler çerçevesinde, Karadağ vatandaşı olmayanların ülkeye girişi yasaklandı. Fakat, Karadağ'da oturma izni olanlar ve mal taşımacılığı yapanlar bu yasaktan muaf tutuldu. Karadağ dışından ülkeye dönen vatandaşların kendisini karantinaya alması uyarısında bulunulurken, otellerde verilen konaklama hizmetleri de askıya alındı. Kararlar alındığında konaklama yapan ziyaretçiler bu yasaktan muaf tutuldu. Tüm diskolar, barlar, kafeler, spor salonları, restoranlar, kumarhaneler kapatılırken, mağazalarda aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı 50 ile sınırlandırıldı. Çiftçi pazarlarında ise aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı 100 ile sınırlandırıldı.
Karadağ yönetimi korona virüsü salgınına karşı birlik olunması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla komşu ülkelere yardım amacıyla limanların kapasitelerine arttırabileceğini vurguladı.
(İHA)
Karadağ, Avrupa 'da korona virüsü vak'asına rastlanılmayan tek ülke konumunda bulunuyor. Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, vatandaşlarını korona virüsü salgınından korumak amacıyla bir dizi geçici önlemler alınacağını açıkladı. Alınacak önlemler çerçevesinde, Karadağ vatandaşı olmayanların ülkeye girişi yasaklandı. Fakat, Karadağ'da oturma izni olanlar ve mal taşımacılığı yapanlar bu yasaktan muaf tutuldu. Karadağ dışından ülkeye dönen vatandaşların kendisini karantinaya alması uyarısında bulunulurken, otellerde verilen konaklama hizmetleri de askıya alındı. Kararlar alındığında konaklama yapan ziyaretçiler bu yasaktan muaf tutuldu. Tüm diskolar, barlar, kafeler, spor salonları, restoranlar, kumarhaneler kapatılırken, mağazalarda aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı 50 ile sınırlandırıldı. Çiftçi pazarlarında ise aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı 100 ile sınırlandırıldı.
Karadağ yönetimi korona virüsü salgınına karşı birlik olunması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla komşu ülkelere yardım amacıyla limanların kapasitelerine arttırabileceğini vurguladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Başbakan Yardımcısı, Karadağ, Avrupa, Güncel
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