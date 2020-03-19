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- Korona virüsünün ortaya çıktığı ve ülkelerin almadığı gemi Küba'ya demir attı- Yolcular...

- Korona virüsünün ortaya çıktığı ve ülkelerin almadığı gemi Küba'ya demir attı Yolcular İngiltere'ye döndü Birçok ülkenin yardım etmediği İngiltere bandıralı MS Braemar gemisi, Küba'ya demirledi.

19.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:03
- Korona virüsünün ortaya çıktığı ve ülkelerin almadığı gemi Küba 'ya demir attı
Yolcular İngiltere 'ye döndü
HAVANA - Birçok ülkenin yardım etmediği İngiltere bandıralı MS Braemar gemisi, Küba'ya demirledi. Yolcu ve mürettebat daha sonra İngiltere'ye döndü.
Birçok ülkenin reddettiği İngiltere bandıralı MS Braemar gemisi, gemiyi kabul eden Küba'ya demirledi. Küba'ya demirleyen MS Braemar gemisi içerisinde bulunanların çoğunun İngiltere'ye döndüğü açıklandı. Gemide korona virüs vakalarının ortaya çıkmasıyla Karayip ülkeleri tarafından limana yanaştırılmayan İngiltere bandıralı gemiyi Küba kabul etti.
Küba, İngiltere'yle koordinasyonlu bir şekilde gemi içerisindeki yolcu ve personelin iade işlemlerinin yapıldığını belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptığı açıklamada, tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınarak yolcuların İngiltere'ye dönüşünün gerçekleştirildiğini açıkladı. - Korona virüsünün ortaya çıktığı ve ülkelerin almadığı gemi Küba’ya demir attı- Yolcular...

Kaynak: İHA

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- Korona virüsünün ortaya çıktığı ve ülkelerin almadığı gemi Küba'ya demir attı- Yolcular...
Etiketler : İngiltere, Küba, Güncel

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