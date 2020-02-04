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Korona'ya karşı mobiletli koruma

Korona virüsü salgınının devam ettiği Çin'in Bozhou kentinde bir adam, mobilete binerek sokaklara ve binaların içerisine dezenfektan sıktı.

04.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:59Korona'ya karşı mobiletli koruma
Korona virüsü salgınının devam ettiği Çin'in Bozhou kentinde bir adam, mobilete binerek sokaklara ve binaların içerisine dezenfektan sıktı.

Çin'in kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çin'de 425, dünya genelinde ise 427 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsüne karşı savaş başlatan Çin'de hem görevliler hem de halk çeşitli yöntemlere başvuruyor. İnsanların maske takmadan sokağa adım atmadığı Çin'de zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Çin'in Bozhou kentinde bir adam, virüsten korunmak için çareyi mobilet ile çevreye dezenfektan sıkmakta buldu. Mobiletine binen Çinli adam, maskesi ve özel kıyafeti ile korona virüsüne karşı sokakları dezenfekte etmeye çalışıı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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