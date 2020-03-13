Korona'ya rağmen cuma namazında saflar doldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne rağmen vatandaşlar Cuma namazına akın etti.
13.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:53
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne rağmen vatandaşlar Cuma namazına akın etti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsü son olarak Türkiye'de de görüldü. Türkiye'de korona virüsünün olduğu açıklamasından sonra vatandaşlar birçok tedbir almaya başladı. Bugün Cuma namazında camilerin boş olacağı tahmin ediliyordu ancak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tüm camiler cemaatle doldu taştı.
Cuma namazına giden Yüksekovalı esnaf İslam Duman,"Bilindiği üzere Türkiye'de de korona virüsü 2 vatandaşta pozitif çıktı ve herkes tedbir amaçlı kalabalık ortamlara girmekten çekiniyor. Bizler bu gün camilerin Cuma namazında boş olacağını düşündük ama öyle olmadı. Herkes bu gün camilere akın etti ve bu hastalığın bir an önce son bulması için dua ettik. - HAKKARİ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsü son olarak Türkiye'de de görüldü. Türkiye'de korona virüsünün olduğu açıklamasından sonra vatandaşlar birçok tedbir almaya başladı. Bugün Cuma namazında camilerin boş olacağı tahmin ediliyordu ancak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tüm camiler cemaatle doldu taştı.
Cuma namazına giden Yüksekovalı esnaf İslam Duman,"Bilindiği üzere Türkiye'de de korona virüsü 2 vatandaşta pozitif çıktı ve herkes tedbir amaçlı kalabalık ortamlara girmekten çekiniyor. Bizler bu gün camilerin Cuma namazında boş olacağını düşündük ama öyle olmadı. Herkes bu gün camilere akın etti ve bu hastalığın bir an önce son bulması için dua ettik. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor