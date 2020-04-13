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Korona yasağına aldırış etmediler

Adıyaman'da yasak dinlemeyen bir grup, daha önce sondaj sahası olarak kullanılan yerde futbol maçı yaptı.

13.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:33
Korona yasağına aldırış etmediler
Adıyaman 'da yasak dinlemeyen bir grup, daha önce sondaj sahası olarak kullanılan yerde futbol maçı yaptı.

Korana virüsüyle mücadele kapsamında sosyal etkinlikler ve spor müsabakalarına getirilen yasağa aldırış etmeyen bir grup, halı saha bulamayınca eski sondaj sahasında maç yaptı. Karadağ'ın Türmüz bölgesinde daha önce sondaj yapılan beton zeminde futbol oynadılar. Araçları ile buraya gelen kişiler uzun bir süre maç yaptı.

Diğer taraftan aynı bölgede yasak olmasına rağmen piknik, ormanlık alandı toplu halde gezen kişiler görüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Futbol, Güncel
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