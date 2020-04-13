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Korona yasağına aldırış etmediler... Yasağa rağmen eski sondaj sahasında futbol maçı yaptılar

Korona yasağına aldırış etmediler.

13.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:51
Korona yasağına aldırış etmediler... Yasağa rağmen eski sondaj sahasında futbol maçı yaptılar
ADIYAMAN - Adıyaman 'da yasak dinlemeyen bir grup, daha önce sondaj sahası olarak kullanılan yerde futbol maçı yaptı.
Korana virüsüyle mücadele kapsamında sosyal etkinlikler ve spor müsabakalarına getirilen yasağa aldırış etmeyen bir grup, halı saha bulamayınca eski sondaj sahasında maç yaptı. Karadağ'ın Türmüz bölgesinde daha önce sondaj yapılan beton zeminde futbol oynadılar. Araçları ile buraya gelen kişiler uzun bir süre maç yaptı.
Diğer taraftan aynı bölgede yasak olmasına rağmen piknik, ormanlık alandı toplu halde gezen kişiler görüldü. Korona yasağına aldırış etmediler... Yasağa rağmen eski sondaj sahasında futbol maçı yaptılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Futbol, Genel
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