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Korona yasaklarından bu yana 33 kez para cezası aldılar, yine rahat durmadılar

Manavgat Belediyesi Zabıtaları ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sık sık uygulama yaparak dilenciliğin önüne geçmeye çalışıyor.

14.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:13
Korona yasaklarından bu yana 33 kez para cezası aldılar, yine rahat durmadılar
Manavgat Belediyesi Zabıtaları ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sık sık uygulama yaparak dilenciliğin önüne geçmeye çalışıyor. Zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenirken yakaladığı dilencilere Kabahatler Kanunu'nun dilencilikle ilgili maddesi gereği her seferinde 192 lira para cezası uyguladıktan sonra evlerine gönderiyor. Korona virüs yasaklarının başladığı 11 Mart'tan bugüne kadar 33 kez ceza uygulanan ve her seferinde Kabahatler Kanunu'ndan 192 TL ceza yazılan Selda A., 10 yıldır dilendiğini ve hiç ceza ödemediğini söyledi.

Yapılan denetimler ve yazılan cezalar dilencilerin Manavgat caddelerinde dilenmelerinin önüne bir türlü geçemiyor. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerince Antalya Caddesi'nde yapılan denetimlerde 2 gün üst üste dilencilik yaparken yakalanan Selda A., zabıta ekiplerince kesilen ceza makbuzunu gülerek teslim aldı.

"10 yıldır ceza ödemedim"

Selda A. isimli dilenci, kendisine Manavgat'ta 10 yıldır dilencilikten dolayı ceza yazıldığını belirterek "Bugüne kadar yazılan hiçbir cezayı ödemedim. Zabıtanın görevi ceza yazmak. Biz de makbuzu alıp dilenmeye devam ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Nasıl olsa bu cezaları ödemeyeceğiz" dedi.

Selda A. ile birlikte 3'lü grup olarak dilenen aynı zamanda akraba olan Funda D. ve Belkıs Ö. de bugüne kadar yazılan hiçbir cezayı ödemediklerini, üzerlerinde hiçbir şeyleri olmadığı için cezayı tahsil edemeyeceklerini dile getirdiler. Üç kadın dilenciye korona yasaklarının başladığı 11 Mart'tan bugüne kadar 33 kez ceza uygulandığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Zabıta, 3. Sayfa
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