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Korona yüzünden torunlarını göremeyen yaşlı çift çareyi görüntülü aramada buldu

Korona yüzünden torunlarını göremeyen yaşlı çift çareyi görüntülü aramada buldu Bekçiler, yeni doğan torunlarını göremeyen çift için çocuklarını görüntülü arayıp bebeği görmelerini sağladılar Cep telefonuna sarılan ve gözlerini telefondan ayırmayan çiftten yaşlı kadının, bekçiye seslenerek,...

06.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:49

Korona yüzünden torunlarını göremeyen yaşlı çift çareyi görüntülü aramada buldu

Bekçiler, yeni doğan torunlarını göremeyen çift için çocuklarını görüntülü arayıp bebeği görmelerini sağladılar

Cep telefonuna sarılan ve gözlerini telefondan ayırmayan çiftten yaşlı kadının, bekçiye seslenerek, "Amcası bak o da el sallıyor' sözleri ise içleri sızlattı

ANTALYA - Antalya 'da farklı bir şehirde dünyaya gelen torunlarının yanına gidemeyen çifte, bekçiler sürpriz yaptı. Bekçiler, aileyi görüntülü arayarak çiftin torunlarını görmesini sağladı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kandemir çifti, Korona virüs tedbirleri kapsamında Aksaray'da dünyaya gelen torunlarını görmeye gidemediğini ve mümkünse telefondan görüntülü bir şekilde görüşmek istediğini dile getirdiler. Çiftin isteğinin yerine getirilmesi için bekçiler belirtilen adrese yönlendirildi. Kendi telefonlarından yaşlı çiftin çocuklarını arayan bekçiler, daha sonra telefonu tekrar Kandemir çiftine verdi. Karşılarında yeni dünyaya gelen torunlarını gören Kandemir ailesi büyük mutluluk yaşadı. Cep telefonuna sarılan ve gözlerini telefondan ayırmayan çiftten yaşlı kadının, bekçiye seslenerek, "Amcası bak o da el sallıyor' sözleri ise içleri sızlattı.

Oluşan bu güzel tabloyu ise Antalya Emniyet Müdürlüğü, "Siz #Evdekalın diğer tüm ihtiyaçlarız için biz buradayız" yazısıyla paylaştı.

Korona yüzünden torunlarını göremeyen yaşlı çift çareyi görüntülü aramada buldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Genel

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Korona yüzünden torunlarını göremeyen yaşlı çift çareyi görüntülü aramada buldu
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