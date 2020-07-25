Koronadan dolayı evde sıkılan çocuklar için spor etkinliği

Kartal'da çocuklar için bocce, masa tenisi ve satranç oyunlarının yer aldığı spor etkinliği düzenlendi. Etkinlikte sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildi.

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "İstanbul Çocuk Yaz Etkinlikleri" adı altında spor etkinliği düzenledi. Bayram Demirkol Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, çocuklar bocce, masa tenisi ve satranç sporlarıyla buluşma fırsatı buldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterilen etkinlik kapsamında tüm ekipmanlar, uzman personel tarafından ULV (Ultra Low Volume) cihazı ile dezenfekte edildi.

Ailesiyle birlikte etkinlik alanına gelen Elanur Yavuz, "Bu etkinlik çok iyi olmuş evde sıkılıyordum. Ben tüm etkinliklere gidiyorum. Buranın da çok güzel bir manzarası var. Tenis oynayacağız" diye konuştu.

"Kartal'da sporu canlandırıyoruz"

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, "Spor İstanbul ile beraber ortaklaşa bir etkinlik düzenledik. Bayram Demirkol Parkımızda çocuklara özel masa tenisi, satranç ve bocce etkinliğimiz var. Saat 18.00'e kadar devam edecek. Covıd-19 ile alakalı tüm tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafe ve dezenfektan konusunda. Bunun dışında diğer spor etkinliklerimiz de devam ediyor. Kartal'da sporu canlandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sportif faaliyetleri arttırmak için uğraşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL