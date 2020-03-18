Koronadan kaçan vatandaşlar alışveriş merkezlerini terk etti
Koronadan kaçan vatandaşlar alışveriş merkezlerini terk etti Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) kaynaklı salgından etkilenmek istemeyen vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri boşalttı.
18.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:29
Koronadan kaçan vatandaşlar alışveriş merkezlerini terk etti
KARABÜK - Karabük 'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) kaynaklı salgından etkilenmek istemeyen vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri boşalttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüsten bir kişinin hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 98'e ulaştığını açıklamasının ardından vatandaşlar, evlerinden çıkmamaya başladı. Karabük'te virüs kaynaklı salgının kendilerine bulaşmasını istemeyen vatandaşların evlerinden çıkmaması caddelerin ve alışveriş merkezlerinin boşalmasına neden oldu. Daha önce yoğun kalabalığın olduğu alışveriş merkezinde kimsenin olmaması, esnafları tedirgin ederken, bazı risk grubundaki vatandaşların tedbirleri önemsemeyip gezilerine devam etti.
KARABÜK - Karabük 'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) kaynaklı salgından etkilenmek istemeyen vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri boşalttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüsten bir kişinin hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 98'e ulaştığını açıklamasının ardından vatandaşlar, evlerinden çıkmamaya başladı. Karabük'te virüs kaynaklı salgının kendilerine bulaşmasını istemeyen vatandaşların evlerinden çıkmaması caddelerin ve alışveriş merkezlerinin boşalmasına neden oldu. Daha önce yoğun kalabalığın olduğu alışveriş merkezinde kimsenin olmaması, esnafları tedirgin ederken, bazı risk grubundaki vatandaşların tedbirleri önemsemeyip gezilerine devam etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Koronadan kaçan vatandaşlar alışveriş merkezlerini terk etti
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