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KORONADAN ÖLEN DOKTORUN SON MESAJI KIZLARIM KÜÇÜK SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ

İstanbul, DHAKoronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi Yavuz Kalaycı'nın son mesajında, Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi dediği ortaya çıktı.

21.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:12
İstanbul , DHA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi Yavuz Kalaycı'nın son mesajında, Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi dediği ortaya çıktı.
Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı(56), koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi de aynı hastalığa yakalanan Kalaycı, iki gün önce hayatını kaybetti. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Nayır paylaşımında, Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi diyerek Siz hala evde sıkılıyor musunuz şeklinde tepki gösterdi.
HALUK LEVENT BİZİM DE KIZLARIMIZ ONLAR
Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent, Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin şeklinde paylaşım yaptı.
ENVER YÜCEL'DEN MESAJ
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de, Twitter hesabından Yavuz Kalaycı'nın iki kızı olan fotoğrafını paylaşarak Bu çocukları, bu güzel yavruları kendi çocuklarım gibi okutmak istiyorum. Okuturum .. Kimle iletişime geçmeliyim Yardım! ifadelerine yer verdi. KORONADAN ÖLEN DOKTORUN SON MESAJI KIZLARIM KÜÇÜK SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Kalaycı, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel
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