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Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı

Zonguldak'ta koronavirüs salgınına yakalanan ve 10 gündür hastanede tedavi gören maden işçisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisinin bir arkadaşıyla yazışmasında "Ben öldüm ölüyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

09.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:28

Zonguldak 'ta yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün arkadaşı ile ölümünden sadece 4 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürleri Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi'nde yeraltında elektrik teknikeri olarak çalışan 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"BEN ÖLDÜM ÖLÜYORUM"

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Soytürk'ün arkadaşıyla yaptığı yazışmalar hastalığın ciddiyetini gözler önüne serdi. "Ben öldüm ölüyorum" ile başlayan yazışmada Soytürk şu ifadeleri kullanıyor: "9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın bu ızdıraba."

İşte o yazışmadan bir kesit;

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı

AİLESİ DE AYNI HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

28 yıldır TTK'da çalışan evli ve 2 çocuk babası Kemal Soytürk'ün koronavirüs salgınına yenik düşmesi yakınlarını ve sevenlerini üzdü. Soytürk'ün ailesi de aynı hastanede gözetim altında tutuluyor.

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Etiketler: Devlet Hastanesi, Zonguldak, Türkiye, Güncel
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