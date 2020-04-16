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Koronadan sonra ticaret kolaylaşacak

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Direktörü Hakan Uçak'a göre, Covid-19'dan sonra dünyada ticaret kolaylaşacak, dijital süreçler hızlanacak, bürokrasi azalacak.

16.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:10
Koronadan sonra ticaret kolaylaşacak

Dünya bir yandan koronavirüs pandemisinin yayılımını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da salgın sonrası nelerin değişeceğini öngörmeye çalışıyor. KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Direktörü Hakan Uçak, koronavirüs sonrası küresel ticaretin nasıl şekilleneceğini değerlendirdi. Uçak, "Birçok ülke dünya ticaretinde yaşanacak gerilemenin önüne geçebilmek için çeşitli tedbirler alsa da salgın sonrasında küresel ticarette kartlar yeniden dağıtılacak" dedi.

Hakan Uçak, yenilikçi çözümler ve iş yapış biçimlerinin radikal şekilde değişeceğini vurguladı. Uçak, beklentileri şöyle sıraladı:

Ticaret savaşlarına zorunlu ara

"Covid-19 sonrasında özellikle artan talebi karşılamak için ülkeler arasında bir üretim rekabeti yaşanacak. Yükselecek talebi karşılamak için ticaretteki engellerin azaltılması yönünde adımlar atılması kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle, dünyada yaşanan ticaret savaşlarına ara verileceği öngörülüyor. Ticaret hacmindeki azalmanın önüne geçilmesi ve arzın talebi karşılaması amacıyla ticareti kolaylaştıracak adımların birer birer hayata geçirileceğini tahmin ediyoruz."

Evraklar dijital ortama taşınacak

Pandemi nedeniyle hemen her ülkenin dış ticaret hacminin kayda değer ölçüde daraldığını vurgulayan Uçak, "Özellikle ülkeler arasındaki ticarette kullanılan belgelerin kağıt ortamda düzenlenmesi ve eşyaların geçiş yaptığı her sınır kapısında bu belgelerin ibraz edilmesi gerekliliği ticaret süreçlerinde ciddi aksamalara neden oldu. Covid-19 sonrasında dünya ticaretinde dijitalleşmenin daha etkin kullanılacağını ve dış ticarette kullanılan belgelerin elektronik olarak düzenleneceğini öngörüyoruz. Elektronik belge yanında ticaret yapan ülkeler arasında ortak ağlar kurulacağı ve belge akışının bu ağlar üzerinden yapılacağını düşünüyoruz" dedi.

Alternatif taşıma yöntemleri

Dünya ticaretinde en fazla deniz ve karayolu taşımacılığının kullanıldığını belirten Hakan Uçak, bu dönem karayolunda TIR ve kamyonlarla yapılan taşımada ciddi zorluk ve aksaklıklar yaşandığını kaydetti. Uçak, "Salgın sonrası yeni dönemde dünya ticaretinde demir yolu taşımacılığının ön plana çıkacağını değerlendiriliyoruz. Demiryolu taşımacılığındaki kolaylıklar, yük taşıma kapasitesi ve daha insan faktörünün az kullanılması nedenleriyle bu taşıma şeklinin gelecekte daha çok tercih edileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Sağlık ürünleri kategori atladı

Uçak, koronavirüsle geçen dört ay içinde özellikle sağlık ürünleri tedariğinde ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, "Bazı ülkelere gönderilen maskelere el konulması, bazı ilaçların devletler tarafından stoklanması gibi gelişmelerden yola çıkarak sağlık ürünlerinin gelecekte ülkeler için stratejik ürün kategorisinde yer alacağını söyleyebiliriz. Sağlık ürünlerinin ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceğini ve bu ürünlerin ticaretindeki engellerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirileceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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